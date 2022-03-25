NATO zirvesinde Boris Johnson ‘klasiği’: Ne yapacağını bilemedi

Brüksel’deki NATO zirvesinde liderler fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle selamlaşırken, Britanya Başbakanı Boris Johnson ‘elleri cebinde’ yalnız kaldı.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının, Avrupa’da barışı paramparça ettiği, muazzam insani acılara ve yıkıma neden olduğu” belirtildi.

Zirveye katılan liderlerin toplu fotoğraf çekimi öncesinde Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın duruşu sosyal medyada gündem oldu. Johnson, çekim öncesi liderlerin birbirleriyle selamlaştıkları sırada bir an yalnız kalarak ne yapacağını bilemiyor ve elleri cebinde bekliyor.

Britanya medyası Johnson’ı saç tarzı ve tuhaf mimikleri konusunda sürekli manşetlere taşıyor.