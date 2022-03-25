Esenler’deki cemaat yurdunda çocukları döven kişi ‘basit yaralama’dan tutuklandı

İstanbul’un Esenler ilçesindeki cemaat yurdunda öğrencileri döven yurt görevlisi, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Süleymancılar cemaatine ait olduğu belirtilen erkek yurdundaki görüntüleri paylaşmış “Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?” diye sormuştu.
Dün, görüntüler sosyal medyada infial yaratınca gözaltına alınan 27 yaşındaki A.E.’nin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüpheli A.E, savcılıktaki ifadesinde, maden mühendisi olduğunu, büro işçisi olarak girdiği derneğin yurdunda çalıştığını söyledi.
Savcı, ifadesinin alınmasının ardından A.E.’yi tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.
Hakimlik, şüpheli A.E.’nin ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şunlar yer almıştı: “İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz.”