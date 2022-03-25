Erdoğan’dan İsrail’le enerji işbirliği ‘müjdesi’: ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’le normalleşme sonrası gündeme gelen enerji alanındaki işbirliği hakkında “Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” dedi.

Erdoğan ve Herzog. Fotoğraf: AA

Diplomatik ilişkileri 10 yılı aşkın süredir sık sık kopma noktasına gelen Türkiye ve İsrail arasında yeni bir normalleşme dönemi başlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl sonra Türkiye’ye gelmişti.

Ziyaret sonrası enerji alanında işbirliği de gündeme gelmişti.

NATO zirvesinden dönüşte gazetecilere konuşan Erdoğan, İsrail’le yakınlaşmayla ilgili “İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğalgaz konusu öne çıkabilir. İsrail Başbakanı Bennett’in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir” dedi.

Erdoğan, enerji alanına ilişkin şunları söyledi: “Görüşmelerden inşallah dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, devamında açıklamasını yapacağız. Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz.”