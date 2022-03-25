‘Ekonomist Erdoğan’ TL’yi eritirken, kripto paraya ilgi rekor hızla katlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlayarak çıkardığı kur krizi sonrası kripto paralara ilgi hayli arttı.

Veriler, TL erirken kripto borsalarının ziyaretçilerinin rekor bir hızla arttığını gösteriyor.

Fotoğraf: Pixabay

Merkez Bankası, geçen yıl eylül-aralık arasında toplam 500 baz puanlık faiz indirmiş, bu dönemde dolar kuru 8,30’lu seviyelerden 18,4’e kadar çıkmıştı. Hükümet kur korumalı mevduatlarla doların ateşini biraz söndürmeyi başarsa da yeni yıl itibariyle TL’deki kayıplar halen devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern iktisat teorileriyle uyuşmayan politikaları nedeniyle gelen eleştirilereyse “Ben ekonomistim” çıkışıyla karşılık veriyor.

Gemius Audience’ın verilerine göre kripto para platformlarına ilgi eylül ayından sonra belirgin arttı.

Ziyaretçi sayıları

Eylülde 10,8 milyon seviyesindeki ziyaretçi sayısı, yeni yılın ilk ayıyla 22,6 milyona kadar ulaştı. Kurun biraz daha ‘stabil‘ seyrettiği şubattaysa 700 bine yakın düştü.

Borsalarda kim önde?

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Türkiye’de de yerli rakiplerinin bir adım önünde. Özellikle ocakta 13,7 milyon ziyaretçiyle tepe noktasına ulaşan Binance’i BTCTürk ve Paribu izliyor.

Ancak yerli borsalar arasındaki rekabet de çok güçlü. Eylülde Paribu açık ara öndeyken, sonraki aylar BTCTürk Paribu’yu yakalayıp kasımda öne geçti.

Orta yaş kriptoya düşkün

Söz konusu zaman aralığında borsaların ziyaretçileri arasında daha çok üniversite mezunları var. Yaş aralığı dikkate alındığında da daha çok orta yaştaki ziyaretçiler öne çıkıyor.

Erkeklerse kadınlara oranla biraz daha fazla kripto para platformlarına meraklı.

Bu platformları ziyaret edenlerin büyük kısmı ayrıca süpermarket alışverişini de internetten yapıyor ve otomotiv ve turizm alanlarına da meraklı.