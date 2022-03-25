‘Çav Bella’ davasında verilen beraat kararı bozuldu

İzmir’de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında verilen beraat kararı, üst mahkemece bozuldu.

İzmir 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla yargılanan eski CHP il başkan yardımcısı Banu Özdemir hakkında verilen beraat kararına, savcılık tarafından temyiz başvurusu yapıldı.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi, kararın yeniden değerlendirilmesi için dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

Kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili soruşturmayla bir bağ olup olmadığının araştırılması, bağlantı varsa dosyaların birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Kentte iki sene önce bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülüğün açıklamasında, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir başsavcılığı, 20 Mayıs 2020’de, müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan Özdemir gözaltına alınarak tutuklanmış, bir hafta sonra tahliye edilmişti.

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla açılan davada İzmir 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi Özdemir’in beraatine karar vermişti.