Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun mart araştırmasına göre, açlık sınırı 5 bin 738, yoksulluk sınırıysa 11 bin 611 lira oldu.

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Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Ancak hızla yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü sürekli düşüyor.

Araştırmalara göre asgari ücret, açlık sınırının da gerisinde kaldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasından çıkan verilerde açlık sınırı 5 bin 738 ve yoksulluk sınırıysa 11 bin 611 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Mart 2022 Açlık-Yoksulluk Araştırması https://t.co/5asnmTj7Uu — BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU (@BirlesikKamu_is) March 25, 2022

Açlık sınırı bir ayda 601 TL yükseldi

Buna göre, açlık sınırı bir önceki aya göre 601 TL, yoksulluk sınırı 1029 TL arttı. Açlık sınırı son bir yılda 2 bin 342, yoksulluk sınırıysa 5 bin 774 lira yükseldi.

Araştırmada şu değerlendirmelere yer verildi: “Açlık sınırı, yaşanan bu artışla 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin 1485 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı. Çalışanların yüksek enflasyon karşısında üç ayda eridiği için yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret dört kişilik bir ailenin ancak 22 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para mart ayı gıda fiyatlarıyla 5 bin 738 lira olarak hesaplandı.”

‘Süt ürünlerine yapılan harcama 18 lira arttı’

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 300 lira, son bir yılda ise 694 lira artarak 1644 liraya kadar yükseldi.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre sekiz lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama martta bir önceki aya göre 18 lira artarak bin 90 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 257 liralık artış oldu.”