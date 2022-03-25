Bir yıllık fark yüzde 40’a yakın: Türkiye bu kış yağışa doydu

Türkiye’de bu kış yağış ortalaması geçen yıla göre çok daha yüksek.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü rakamlarına göre Türkiye’ye geçen yıl (1 m2 üstünde) 171,4 milimetre, bu yılın kış mevsiminde 232,9 milimetre yağış düştü.

MGM’ye göre hafif yağış 1- 5 mm, orta kuvvette yağış 6- 20 mm, kuvvetli yağış 21- 50 mm, çok kuvvetli yağış 51- 75 mm, şiddetli yağış 76-100 mm, aşırı yağış 100 mm üzeri değer alıyor.

Rakam ortalamaya göre yüzde 13, geçen yıla göreyse yüzde 36 daha fazla. Şubatta geçen yıla göre farksa yüzde 87.

Bu kış en fazla yağış 621 milimetreyle Antalya, en az yağışsa 50 milimetreyle Iğdır’da ölçüldü.

Marmara Bölgesi’ne bakıldığında en fazla yağış alan il 344,5 milimetreyle Kocaeli, en az yağış alan il 188,9 milimetreyle Bilecik.

Yağışların Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerindeyse yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldığı tespit edildi.