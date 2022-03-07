Kar geri geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye yakın düşecek

Meteoroloji, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların ciddi oranda düşeceğini duyurdu.

Görsel: Diken

Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta boyunca mevsim normallerinin 6-10 derece altında olacak.

Soğuk hava dalgası hafta sonuyla birlikte tüm ülkeye yayılacak.

Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul

İstanbul’da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak var.

Çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü genelde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kar, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetlenebilir.

Ankara

Ankara’da, hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak.

Haftanın ikinci yarısında gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 2-3 derece.

Başkentte ayrıca yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İzmir

İzmir’de yağışlar perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde.

Sıcaklıkların çarşambadan itibaren 6-8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Haftanın ikinci yarısında İzmir’de gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 6 derece olacağı öngörülüyor.