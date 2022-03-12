İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Fotoğraf: AA

Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı oldukça yavaş şekilde ilerleyebildi.

Fotoğraf: AA

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar yağışı başladığı anlardan itibaren tuzlama çalışması yaptı.

Her iki yakada da kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaza büründü.

Fotoğraf: AA

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı.

İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı https://t.co/8FDZOam2xc pic.twitter.com/oYmrYOwGTt — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 12, 2022

Kar yağışı ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alibeyköy Cep Otogarı’nda otobüs çıkışlarına izin verilmedi. .

Kocaeli’den İstanbul istikametine tır ve kamyon trafiği de durduruldu.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Kıymetli İstanbullular,



Şehrimizde bugün itibarıyla

9️⃣0️⃣0️⃣ evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz.



Soğuk hava etkisini sürdürüyor.



Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi

☎️1️⃣1️⃣2️⃣ Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim.#KimseDışarıdaKalmasın pic.twitter.com/EUmWF8wXmN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2022

Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının pazar günü de devam edeceğini söyledi.