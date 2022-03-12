İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor: Yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul’da aralıklı ve yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ancak yağışların hafta başından itibaren aralıklı ve hafif de olsa sürmesi bekleniyor.