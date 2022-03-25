Profesör: İstanbul’daki çınarlar bakımsızlıktan değil fazla bakımdan ölüyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik, İstanbul’un çınar ağaçlarındaki hastalığın ‘zamanında müdahale edilmediği için değil, çok fazla müdahale edildiği için yayıldığını ve ağaçların bu yüzden öldüğünü’ söyledi.

Çırağan Caddesi (Fotoğraf: AA)

Çırağan Caddesi’ndeki 112 tarihi çınar ağacı son iki yılda kesilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaçların kansere yakalandığını ve devrilme riski bulunduğunu açıklamıştı. Ağaçların yolların buzlanmaya karşı tuzlanması veya vandalizm gibi sebeplerle de zarar gördüğü kaydedilmişti.

‘Bulaştığında ağaçların kurtarılması mümkün değil‘

Prof. Akkemik, yönetim kurulu üyesi olduğu Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nda hastalıkla ilgili konuştu.

Çınar kanserine yol açan hastalığın, yabancı istilacı bir mantar türü olduğunu anlatan profesör, “Birçok diğer ağaç hastalığından farklı olarak çok tehlikelidir ve bulaştığında ağaçların kurtarılması mümkün değildir; ölümcüldür” dedi.

Akkemik, hastalığın tarihini şöyle anlattı: “Kuzey Amerika kökenli olduğu bilinen çınar kanseri hastalığının, ilk olarak 1930’lu yıllarda Amerika’nın farklı eyaletlerinde yayılış gösterdiği, II. Dünya savaşı sırasında da silah ve benzeri malzemenin taşınmasında kullanılan ahşap malzemeler yoluyla Avrupa’ya ulaştığı rapor edilmiştir. İlk olarak 1972 yılında İtalya’da görülmüş ve sonrasında yayılmaya başlamış, 2003’te Yunanistan’a gelmiş ve İstanbul’da ilk tespitler, 2011 yılında yapılmıştır. Ülkemize, ithal çınarlar aracılığıyla ulaştığı tahmin edilmektedir. 2004’lerden günümüze kadar yüzlerce çınar ağacı bu hastalıktan dolayı kesilmiş ve yenileri dikilmiştir. En çok ölüm de 2007-2010 yılları arasında yaşanmış, bu tarih aralığında 400’den fazla ağacın hastalığa yakalandığı belirlenmiştir.”

‘Bakım ve ilaçlama işe yaramaz’

Hastalık bir ağaca bir kez girdikten sonra, ‘budama başta olmak üzere bilinçsiz müdahalelerle, kuşlarla ve bazı böceklerle çevreye yayıldığını’ söyleyen orman profesörü, hastalığa kapılan ağaçların yaşına, çapına ve sağlık durumuna bağlı olarak en geç iki ve yedi yıl içinde öldüğünü anlattı.

Zorunlu budama çalışmalarında alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun önem taşıdığına dikkat çeken Akkemik şöyle devam etti: “Hastalığın varlığı yaklaşık 90 yıldan bu yana bilinmektedir. Yapılan ‘Bakımsızlık nedeniyle ağaçlar öldü’ açıklamasının aksine, ‘Yıllardır fazladan bakım yapıldığı-budandığı-kaldırımdaki yaşam ortamı ve toprağıyla sürekli oynandığı için ve/ya yollardaki altyapı çalışmaları nedeniyle bu ağaçlar öldü’ demek daha doğru olacaktır. Çünkü bu hastalık ağaçlara dışarıdan yapılacak bakım ve ilaçlama yoluyla mücadele edilebilen bir hastalık değildir.”

‘Çınar ağaçlarının ölümleri artarak devam edecek‘

Hastalık bir kez görüldüyse, bakım işlemlerinin yapılıp yapılmaması ya da nasıl yapıldığının bir önemi olmadığını söyleyen profesör, “Çünkü hastalıklı ağaç, bu mantarı köklerinde ve toprağında zaten taşımaktadır” dedi.

Akkemik şunları söyledi: “Bahsedilen ve İstanbul’da sıklıkla uygulanan bakım, ağacı biraz daha temiz göstermekten öteye geçmemekte, hastalıklara, hele de çınar kanserine karşı hiçbir şekilde korumamaktadır. Buna ilişkin bilimsel bir verinin olup olmadığını ilgili bitki hastalık ve zararlıları konusunda çalışan bilim insanlarının açıklaması ve eğer varsa toplumla paylaşması çok yararlı olacaktır.

Sonuç olarak; İstanbul çok kalabalık ve kentsel baskının ağaç üzerine etkisinin çok yoğun olduğu bir büyükşehirdir. O nedenle mantar kaynaklı bu çınar kanseri ve onlarca yıldan bu yana devam eden olumsuz etkiler nedeniyle, çınar ağaçlarının ölümleri artarak devam edecektir. İstanbul halkının bunu şimdiden bilmesi gereklidir. Böyle bir ortamda insan baskısına ve hastalıklara dirençli, kuraklığa dayanıklı ve dar sokaklarda dar tepeli, geniş caddelerde de geniş tepeli ağaçların dikilmesi gibi önlemlerle yeşil dokunun yönetilmesi önerilebilir. İstanbul yollarındaki çınar ağacı oranı yüzde 35-40’lar civarında olup tür çeşitliliği önemlidir. Hastalığın ilk yıllarında, ilk kez görüldüğü Amerika’da, Londra çınarı ağaçlarının yüzde 90’dan fazlası ölmüştür. İstanbul’da da aşırı kurak yaz dönemlerinin yaşanması durumunda zayıf düşen ağaçlarda daha sıkıntılı süreçler yaşanması olasıdır. O nedenle hastalıklı ağaçlar, önceden kamuoyu bilgilendirilerek çıkarılabilir ve dayanıklı türlerle yeşil dokunun devamlılığı sağlanabilir.”