Erdoğan, kesilen ağaçlar için Gezi’yi hatırlatıp vekillere ‘Yüklenin’ demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çırağan Caddesi’ndeki tarihi çınar ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Gezi Parkı eylemlerini hatırlatıp AKP’li vekillere konuyu gündemde tutması için talimat verdi.

Çırağan Caddesi (Fotoğraf: AA)

Partili milletvekilleriyle düzenlediği toplantıların dördüncüsünde konuşan Erdoğan, “Biz Ankara ve İstanbul’u kaybetmedik. Belediyeleri tamamen kaybetmişiz gibi düşünmeyin” dedi.

Çırağan Caddesi’ndeki 112 tarihi çınar ağacı son iki yılda kesilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riski bulunduğunu belirtmişti. Ağaçların yolların buzlanmaya karşı tuzlanması veya vandalizm gibi sebeplerle de zarar gördüğü kaydedilmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre toplantıda bu konuya değinen Erdoğan, milletvekillerinden ağaçların kesilmesini gündemde tutmaları için sosyal medya dahil her türlü eylem ve söylemi geliştirmelerini istedi.

Erdoğan’ın “Biz Gezi’de ’12 ağacı nakledeceğiz’ dediğimiz için dünyayı ayağa kaldıranların burada sesi çıkmıyor. Bu ağaçlar tedavi edilirse, doğaya kazandırılabilir. Bu konuyu gündemde tutun” diye talimat verdiği belirtildi.

Ekonomi

Toplantıda ekonomideki gidişatı da gündeme getiren Erdoğan’ın hemen her göstergedeki kötüye gidişi pandemi, küresel ekonomik sıkıntılar ve Rusya-Ukrayna savaşına bağladığı bildirildi.

Buna göre Erdoğan, “Biz bu sıkıntıları biliyoruz, farkındayız. Bir gerileme varsa onu belli seviyeye ulaştırmak için çalışacağız, bütün imkanları zorluyoruz, zorlayacağız” dedi.

‘Belediyeleri kaybetmedik’

Anketlerde kendisine rakip gösterilen CHP’li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da eleştiren Erdoğan, milletvekillerinden iki ismin takipçisi olmasını istedi.

Erdoğan’ın “Biz Ankara ve İstanbul’u kaybetmedik. Belediyelerde çoğunluk bizde. Biz de işin içindeyiz, beraber yönetiyoruz. O nedenle belediyeleri tamamen kaybetmişiz gibi düşünmeyin. Siz arazide yaptıklarımızı anlatın” dediği bildirildi.

Anılarını yazdıracak

Öte yandan, toplantıda Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Erdoğan’a anılarını kitaplaştırmayı önerirken, Erdoğan’ın Özşavlı’ya, “Senin kalemin güçlü, o zaman bu görevi sana veriyorum” diyerek olumlu yanıt verdiği belirtildi.