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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg anketi: Ortalama enflasyon beklentisi yüzde 55’i geçti


Bloomberg’in anketinde ortalama enflasyon beklentileri yüzde 55’in üstüne çıktı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon şubatla birlikte yüzde 54,44’ü gördü. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 120’nin üstünde veriliyor.


Bloomberg’in 18-23 Mart tarihleri arasında 24 ekonomistin katılımıyla hazırladığı ankete göre Türkiye’de 2022’de ortalama enflasyon beklentisi yüzde 55,7.

Daha önceki ankette rakam 43,7’ydi.

Ankette 2023 için yüzde 19,2 olan ortalama enflasyon tahmini de yüzde 21,8’e çıktı.

Ankette 2022 büyüme tahmini yüzde 3, 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8

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