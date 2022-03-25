İmamoğlu, ‘suikast mektubu’ için isim vermeden Soylu’ya yüklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast mektubuna ilişkin isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağırdı: “80’e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki bir iddianameye dayanarak İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirip özel teftiş başlatmıştı. İçişleri ayrıca, İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin açılan 40’ın üzerinde yolsuzluk dosyasıyla ilgile de müfettiş atayıp bunların bir kısmına el koymuştu.

Suikast ihbarı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu’na cezaevinden gönderilen suikast ihbarının ayrıntılarını köşesine taşımıştı.

“Eminim İBB’de o mektubu ellerine alanlar çok şaşırmıştır” diyen Terkoğlu, dilekçenin Edirne F Tipi Cezaevi’nde cezasını çeken Danıştay hakimi Mustafa Özbilgin’in katledilmesinin faili Osman Yıldırım’a ait olduğunu belirtmişti. Terkoğlu, valiliğe aktarılan ihbarla ilgili belediyeye herhangi bir dönüş olmadığını yazmıştı.

‘Azami ilgiye davet ediyorum’

Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni sonrası gazetecilere konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları ve işbirliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da Türkiye’mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle, gücümüzle kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlilerin iyi yapmalarını diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 80’e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum.”