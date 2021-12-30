İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 18 Şubat 2022’de yapılacak. İlk duruşmanın ikinci oturumuna ise 21 Şubat’ta devam edilecek.

Mahkemenin başkanı Akın Gürlek, geçmişte tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara verdiği hapis cezaları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor.

DİAYDER üyesi 28 kişi geçtiğimiz 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. O günlerde İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde DİAYDER’in üyelerine ve faaliyetlerine yönelik bir dava başlamıştı. Davanın ilk duruşması 8 Temmuz’da yapılacaktı, ancak sanıklardan bazıları gözaltında olduğu için ilk duruşma yapılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ikinci iddianame ilk iddianame ile aynı suçlamaları konu alıyordu. Farklı olan tek suçlama, iktidar medyasının öne çıkarttığı ‘İBB’ye DİAYDER referansıyla gassal ve imamların işe alınması, İBB tarafından Ramazan ayı sebebiyle verilen market yardım kartlarının PKK’lı örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılması’ iddiasıydı.

İlk iddianamede hakkında takipsizlik kararı verilen dört kişi de ikinci iddianamede şüpheli haline getirildi. Bu iddianamenin delilleri arasında telefon dinlemeleri, teknik ve fiziki takip kayıtları ve açık kaynak paylaşımları yer alıyor. İddianamede 23 kişinin ‘terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla hapisleri isteniyor.

İBB’den özlük dosyaları istendi

335 sayfalık iddianame bugün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip zaptında İBB’ye yazı yazılarak personel olan dört sanığın belediyede hangi görevde bulunduklarının ve işe giriş-çıkış tarihlerinin bildirilmesini, personel özlük dosyalarının da gönderilmesini istedi.

Mahkemenin başkanı Akın Gürlek, bu görevinden önce ÇHD üyesi avukatların yargılandığı davayı yürüttü. Bu dosya da tıpkı DİAYDER davası gibi Gürlek’ten önce başlayan ve hali hazırda süren bir dosyaydı. Buna karşın avukatlar hakkında daha önce Fethullahçı savcı ve emniyet görevlilerinin hazırladığı iddianamedeki suçlamaların olduğu bir iddianame daha hazırlandı ve yargılamayı Akın Gürlek yürüttü. Gürlek, avukatları onlarca yıl hapis cezasına mahkûm etti.