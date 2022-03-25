Zincir marketlere ikinci soruşturma

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, beş zincir marketin ‘rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin’ ikinci soruşturmanın açıldığını söyledi.

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Zincir marketler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” çıkışıyla hedefe konmuş, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tutulmuştu.

Başta BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A-101 gibi zincir marketlere 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmeyen marketlerse cezaları yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.

A Para’da yayınlanan Ekonomi Masası programına katılan Küle, beş zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturmanın açıldığını bildirdi.

Küle şöyle konuştu: “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir.”

Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Küle, şöyle devam etti: “Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık dört-beş ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz deliller yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil.”

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekimde çıkacağını söyleyen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşmak için başvurduğunu ama reddettiklerini söyledi.

Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, şunları söyledi: “Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar.”

Yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirten Küle, “Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuzda nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor.”