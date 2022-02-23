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Yaramazlara biraz batar!

‘Fahiş fiyat’ soruşturmaları: 23 zincir market canlı yayında savunma verecek

Fiyatları belirlerken ortak hareket ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 23 zincir market 22 Mart günü canlı yayında sözlü savunma verecek.

Fotoğraf: AA

Zincir marketler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” çıkışıyla hedefe konmuş, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tutulmuştu.


BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A 101 başta olmaz üzere marketlere cezalar kesilmiş, haklarında farklı soruşturmalar başlatılmıştı. Marketlerse maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Zincir marketlerin su ve yaş meyve-sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 6’ncı maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

BloombergHT’nin haberine göre sözlü savunmalar 22 Mart saat 10:30’da çevrimiçi bir toplantıda verilecek.

Rekabet Kurumu’nun sitesinde canlı yayınlanacak toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu’na başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler online takip edebilecek. Bunun için en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

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