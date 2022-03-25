Muhittin Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na: Gönlümüzün adayı sizsiniz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Gönlümüzün adayı sizsiniz” diye seslendi.

Fotoğraf: CHP

CHP’nin Antalya’daki ‘İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması’ bugün başladı. Kılıçdaroğlu, partiye üye olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “CHP’yi halkın partisi haline getireceğiz. Bizim siyasetimiz çiftçinin üretmesidir. Bunu gittiğiniz her yerde anlatmak zorundasınız, inançla ve kararlılıkla, yarım ağızla anlatmayın. Topluma gerçekten söz verdim, Millet İttifakı olarak bu toplumu tüm belalardan kurtaracağız, kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz.”

Kürsüye çıkan Böcek ise Kılıçdaroğlu’na hitaben şunları söyledi: “Sayın genel başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. ‘Millet ittifakı’nın ortaklarıyla birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız. ‘Milleti ittifakı’nın vereceği karar doğrultusunda canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. (…)

Sayın genel başkanım, partimizin ve millet ittifakının iktidara hazır olduğuna, milletimizin çektiği geçim sıkıntısına son vereceğine, ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal sorunları çözeceğine olan inancımız tamdır. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi iktidarımızda tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecektir.”

‘Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla’ çalışmaların Türkiye iktidarına giden yolda birer kilometre taşı olduğuna inandıklarını söyleyen Böcek, ‘milletin sandığın bir an önce önüne gelmesini istediğini’ gördüklerini dile getirdi.