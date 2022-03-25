‘Köle tüccarları’ günümüzde 30 kat fazla kazanıyor: 40 milyon kişi ‘modern köle’

Dünya genelinde kölelik uzun yıllar önce yasaklansa da halen 40 milyonu aşkın kişi, çalışma şartlarının zorluğu ve sömürü nedeniyle ‘modern köle‘ olarak tanımlanıyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) 2007’de 25 Mart’ı ‘Uluslararası Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü‘ olarak kabul etmişti.

Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları arasındaki transatlantik köle ticaret ağında, 15 ila 19’uncu yüzyılda en az 15 milyon kişi kaçırılıp köleleştirilmişti.

Modern kölelik rakamları

‘Modern kölelik’ tabiri tehdit, şiddet, zorlama, hile ve gücün kötüye kullanılması gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri duruma karşı koyamadığı ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları tanımlamak için kullanılıyor.

Modern kölelik rakamları ve ülke sıralamalarını yayımlayan Küresel Kölelik Endeksi‘ne göre, modern kölelik en yaygın Afrika’da. Asya ve Pasifik ülkeleriyse takipte.

‘Modern kölelik‘ olarak tanımlanan şartlarda çalışan yetişkinlerin sayısı 40,3 milyon civarında. Bu sayının 15,4 milyonunu zorla evlendirilenler. 24,9 milyonuysa zorla çalıştırılanlar.

Ayrıca modern köleliğe maruz kalanların yüzde 71’i kadınlar ve kız çocukları.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporlarından derlediği bilgilere göre dünya genelinde beş-17 yaş aralığında 160 milyon çocuk işçi var.

Çocuk işçi sayısının 2022’nin sonuna kadar 168,9 milyona yükseleceği hesaplanıyor. Bu çocuklardan 79 milyonuysa modern kölelik olarak sayılacak tehlikeli şartlarda çalıştırılıyor. Gelecek yıllarda bu sayının artacağı tahmin ediliyor.

Köle tüccarları artık daha zengin

Uzmanlara göre modern köle tüccarları, 18. ve 19’uncu yüzyıldaki emsallerinin kazandığından 30 kat daha fazla para kazanıyor.

Zorla çalıştırılan bir işçi, çalıştığı kişi için yaklaşık yıllık 8 bin dolar kar elde ederken, pek çok başka alanda bu oranlar 40 bin dolara yaklaşıyor.

Modern kölelik sisteminin yıllık karının 150 milyar dolar kadar olduğu tahmin ediliyor.