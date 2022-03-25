Rusya: Ukrayna’daki operasyonun birinci etabı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’yı işgalinde ‘operasonun birinci etabının tamamlandığını’ bildirdi.

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Rus yetkililer ayrıca Ukrayna’nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının Rusya’nın kontrolünde olduğunu iddia etti.

Bakanlık işgalde Rus askerlerinden 1351’inin öldüğünü, 3 bin 825’inin de yaralandığını öne sürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre ise Rus ordusundan yaklaşık 15 bin 800 asker öldürüldü.

Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

Rusya ise bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğüü yaklaşık 16 bin askerin yaralandığını iddia ediyor.