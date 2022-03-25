Son 24 saat: 15 bin 303 vaka, 68 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 303 vaka, 68 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 288 bin 140 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965.
Yaramazlara biraz batar!
Brüksel’deki NATO zirvesinde liderler fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle selamlaşırken, Britanya Başbakanı Boris Johnson ‘elleri cebinde’ yalnız kaldı.
Dünya genelinde kölelik uzun yıllar önce yasaklansa da halen 40 milyonu aşkın kişi, çalışma şartlarının zorluğu ve sömürü nedeniyle ‘modern köle’ olarak tanımlanıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyonla eriyen asgari ücret konusunda çalışma yapılabileceğini yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’le normalleşme sonrası gündeme gelen enerji alanındaki işbirliği konusu hakkında “Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan beri 10 milyon kişi doğduğu büyüdüğü toprakları terk etti. Kimi ülkesindeki daha güvenli şehirlerin kimi de komşu ülkelerin yolunu tuttu.