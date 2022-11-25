Akşam Postası / 25 Kasım 2022

Erdoğan: Dört yaşındaki yavrumuzun kanını sandıkta da yerde bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili konuşmasında konuyu seçimlere getirdi: “Ben ‘Orada şehit edilen dört yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım’ derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.”

Ankara’da erken seçim senaryoları: ’16 Nisan’ diyenler var

Erken seçim tartışmaları devam ederken, Ankara’da yeni bir tarih dile getiriliyor. Buna göre muhalefetin erken seçim için beklediği tarihler arasında 16 Nisan ağırlık kazanmaya başladı.

Kapatma davası: HDP ek savunmasını verdi

HDP, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı. Partinin hukuk komisyonunun savunmayı AYM’ye teslim etti.

‘Dostlarından’ Erdoğan’a tam destek: Bu sefer de Katar’dan 10 milyar dolar

Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokması için görüşmelerde son aşamaya gelinirken, kaynağın 3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl gelmesi bekleniyor.

Çalışma bakanı, asgari ücrete yüzde 50 zammı gerçekçi bulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 zammı gerçekçi bulmayarak “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” dedi.

Validen emir geldi: İstiklal’de yeni yasaklar

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde sokak müzisyenliğine, stant kurulmasına, sergi açılmasına ve satış tezgahı konulmasına izin verilmeyecek.

YKS’de muamma: ÖSYM duyuruyu sildi, günü kaydırdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 17-18 Haziran 2023’te yapılacağını duyurduğu YKS oturumları hakkındaki açıklamayı Twitter’dan sildi.

Ekonomist Ağaoğlu: Borsadaki durum kriptodakine benzemeye başladı

Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsada son dönemdeki gelişmelerle ilgili olarak “Buradaki durumu bayağı ben kriptoya benzetmeye başladım” dedi.

Konya’da hayvanlara işkence: İki gözaltı

Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Prof. Fincancı hakkında iddianame: Yedi yıl altı aya kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığınca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yedi yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Togg CEO’su: Daha rahat ulaşılabilecek model 2027’de gelecek

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, fiyat olarak daha ulaşılabilir B-SUV otomobil modelinin 2027’de devreye girmesinin planlandığını söyledi.

Akşener’e çiçek veren öğretmene maaş kesme cezası ve sürgün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Giresun ziyareti esnasında çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar hakkında ‘siyasi faaliyette katıldığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.