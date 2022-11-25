YKS’de muamma: ÖSYM duyuruyu sildi, günü kaydırdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 17-18 Haziran 2023’te yapılacağını duyurduğu YKS oturumları hakkındaki açıklamayı Twitter’dan sildi.

Sınava ilişkin açıklama ÖSYM’nin sitesindeki duyuru bölümünden de kaldırıldı. Sitenin sınav takvimi bölümünde önceden açıklanan tarih 18-19 Haziran diye değiştirildi.

ÖSYM, sınav takvimi açıklamasını sildi (Arşiv)

YKS’nin tarihi 18 Haziran 2023’te yapılması planlanlanan seçimlere denk gelince muamma yarattı. ÖSYM’nin dünkü duyurusunda YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023’te yapılacağı duyurulmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’se dün, “Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır” diyerek sınav takviminin değişeceğini belirtmişti.

Bugün ÖSYM’nin Twitter adresinden ve web sitesinden YKS’ye ilişkin Anadolu Ajansı’nca da geçilen dünkü duyurular kaldırıldı. Başkanlığın sitesindeki ‘Sınav Takvimi’ bölümündeyse oturumların gününün kaydırıldığı görülüyor.