Kadınların 25 Kasım eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda kişiye gözaltı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların her sene İstanbul Taksim’de düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter-25 Kasım Kadın Platformu

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ‘eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için kadına yönelik şiddete karşı‘ sokakta olacaklarını duyurmuştu.

Eylemlerden bir tanesi İstanbul’da Taksim Tünel’de olacaktı. Beyoğlu Kaymakamlığı dün eylemin yasaklandığını duyurmuştu.

Bugün olduğu gibi tüm sokak başlarını da tutsalar bizi susturamayacaklar. Kadına yönelik şiddete karşı sokaklarda, alanlarda, meydanlarda ve köprülerde pankartlarımız dalgalanacak, sloganlarımız yankılanacak.#25KasımdaSokaktayız #25KasımKadınaSiddeteHayır #25Kasım2022 #25K pic.twitter.com/62G0wp8Ba1 — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 25, 2022

Kadın örgütleri yasağı tanımayacaklarını bildirdi. Polis, eylemden saatler önce İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları bariyeriyle kapattı. Saat 15:00’te metro ile füniküler hatları da kapatıldı.

Sofyalı sokakta arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. pic.twitter.com/Dpuo5fz6mp — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 25, 2022

Polis ayrıca İstiklal Caddesi’ndeki basın mensuplarını zorla alandan çıkardı. Kadınlar yasağa rağmen farklı noktalardan eylem alanına ulaşmaya çalıştı.

Tüm ablukanıza rağmen kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bitmez.#25KasımdaSokaktayız pic.twitter.com/kVPEGuC72C — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 25, 2022

25 Kasım Kadın Platformu’nun aktardığına göre çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis şiddeti nedeniyle iki kadının bayıldığı belirtildi.

Polisin sert müdahalesi sonrası iki arkadaşımız bayıldı. Kadına karşı şiddetle mücadele gününde şiddet kabul edilemez. Yaşasın mücadelemiz! Yaşasın kadın dayanışmamız! #25KasımdaSokaktayız pic.twitter.com/efm97n4jan — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 25, 2022

Kadınlar ayrıca Haliç Köprüsü’ne “Kadın Cinayetlerine İsyandayız” diye pankart astı.