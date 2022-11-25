Kadınların 25 Kasım eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda kişiye gözaltı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların her sene İstanbul Taksim’de düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ‘eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için kadına yönelik şiddete karşı‘ sokakta olacaklarını duyurmuştu.
Eylemlerden bir tanesi İstanbul’da Taksim Tünel’de olacaktı. Beyoğlu Kaymakamlığı dün eylemin yasaklandığını duyurmuştu.
Kadın örgütleri yasağı tanımayacaklarını bildirdi. Polis, eylemden saatler önce İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları bariyeriyle kapattı. Saat 15:00’te metro ile füniküler hatları da kapatıldı.
Polis ayrıca İstiklal Caddesi’ndeki basın mensuplarını zorla alandan çıkardı. Kadınlar yasağa rağmen farklı noktalardan eylem alanına ulaşmaya çalıştı.
25 Kasım Kadın Platformu’nun aktardığına göre çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis şiddeti nedeniyle iki kadının bayıldığı belirtildi.
Kadınlar ayrıca Haliç Köprüsü’ne “Kadın Cinayetlerine İsyandayız” diye pankart astı.