25 Kasım için bildiri dağıtan kadınlara gözaltı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bildiri dağıtan sekiz kadının gözaltına alındığı bildirildi.
Avcılar Kadın Platformu’nun Twitter hesabındaki açıklamasına göre, Avcılar’da 25 Kasım’a çağrı için bildiri dağıtan sekiz kadın polis müdahalesiyle gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kadınların, sağlık kontrolü için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.
Avcılar Kadın Platformu, kadınların şiddete karşı 23 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’de Deprem Anıtı’nda bir araya geleceğini duyurmuştu.
25 Kasım Kadın Platformu’nun aktardığına göre gözaltına alınanlar yarın adliyeye çıkarılacak.