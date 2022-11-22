25 Kasım için bildiri dağıtan kadınlara gözaltı

Avcılar Kadın Platformu üyesi 8 arkadaşımız 25 Kasım’a çağrı yapmak istedikleri için, sokaklarda hayatları ve hakları için haykırdıkları için gözaltındalar. Kadınları değil, erkek şiddetini engelleyin! Arkadaşlarımızı serbest bırakın! #25KasımdaSokaktayız pic.twitter.com/2fzk9xEyCs