Beyoğlu Kaymakamlığı kadınların eylemini yasakladı, hesaplarını hedef gösterdi

Beyoğlu Kaymakamlığı, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında kadınların yarın Taksim’de düzenleyeceği eylemi yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yarına çağrı yapan hesaplar paylaşılarak hedef gösterildi.

Fotoğraf: Serra Akcan csgorselarsiv.org

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ‘eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için kadına yönelik şiddete karşı‘ sokakta olacaklarını duyurmuştu.

Eylemlerden bir tanesi İstanbul’da Taksim Tünel’de olacaktı. Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan bugün yapılan açıklamada eylemin yasaklandığı duyuruldu.

Eylem için çağrı Twitter hesaplarının hedef gösterildiği açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliklerin bazı toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumda infial uyandırabileceği, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.

İlçemiz sınırları dâhilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarımın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinde ‘Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı: bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir’ hükmü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesinde ‘İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır’ hükmüne istinaden;

25/11/2022 Cuma günü saat 19:00’da Taksim Tünel Meydanı’nda sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklere idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince 25/11/2022 günü saat 00:00’dan 25/11/2022 günü saat 23:59’a kadar müsaade edilmeyecektir.

Kadınlar: Müsaade istemiyoruz, şiddetsiz bir hayat istiyoruz

25 Kasım Kadın Platformu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararına karşın yine de yarın saat 19:00’da Taksim’de olacaklarını duyurdular:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Taksim Tünel’den başlayacak olan yürüyüşümüz Kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Toplumu savaş siyasetiyle, korkuyla, baskıyla sindirerek yönetmeyi hedefleyen iktidar, bu yasağı ‘toplumsal infial uyandırabileceği, iç barışı tehdit edebileceği ve kamu düzenini bozabileceğine’ ilişkin değerlendirmelerine dayandırarak hak ve özgürlükleri koruma amacına (!) dayandırdı.

Sen de biliyorsun, hayatlarımızı kısıtlamaya çalışan kendileriyken esas dertleri hak ve özgürlüklerin korunması değil! Hatırla; biz haklarımıza, birbirimize, yaşamlarımıza sahip çıkmak için rengarenk doldururken sokakları, her yıl yasak demeye devam ettiler. Biz yine de buluştuk.

Bu ülkede yaşamak için erkek şiddetine, erkek devlet şiddetine karşı mücadele etmememiz, en temel hakkımız olan sokaklardan çekilmemiz, birbirimizle dayanışmaktan vazgeçmemiz mümkün değil; İstanbul Sözleşmesini fesih eden, Kadınları açlığa, işsizliğe, yoksulluğa mahkum eden, kadınları korumak yerine, kadın ve LGBTI+ örgütlerini kapatan, LGBTI+ etkinliklerini yasaklayan ama nefret söylemi üreten yürüyüşleri destekleyen, erkek şiddetiyle mücadeleye bütçe ayırmayan, cinsiyetçi söylemler üreten ve kadın düşmanı politikaları besleyen iktidarın kendisi bizim için bir ‘hak ve özgürlük’ sorunu. Her an haklarımızı gasp etmek ve yaşam alanlarımızı daraltmak isteyen iktidar erkek adaleti ve cezasızlık politikalarıyla yaşamlarımıza tehdit.

Öyleyse her yıl olduğu gibi Tünel meydanı, yine bizi bir araya getirecek, büyük kalabalığımızdan aldığımız gücü gösterecek bir buluşmaya hazır olsun çünkü biz kadınlar hazırız… 25 Kasım’da her sene olduğumuz yerde, 19.00’da Tünel’de, şiddete karşı bir araya geliyoruz.”