Validen emir geldi: İstiklal’de yeni yasaklar

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde sokak müzisyenliğine, stant kurulmasına, sergi açılmasına ve satış tezgahı konulmasına izin verilmeyecek.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar ve saksılar kaldırılmıştı.

İstanbul Valiliği, caddede yeni önlemlerin alındığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzalı ‘genel emir’de alınan önlemler şöyle sıralandı: “İstiklal Caddesi’nde, herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir”