‘Dostlarından’ Erdoğan’a tam destek: Bu sefer de Katar’dan 10 milyar dolar

Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokması için görüşmelerde son aşamaya gelinirken, kaynağın 3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl gelmesi bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili konunun ‘liderler düzeyinde yapılan ziyarette ele alındığını’ söylerken bir başka yetkiliyse yıl bitmeden 2-3 milyar dolar bölümünün eurobond (döviz cinsi tahvil) şeklinde olabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye’ye 5 milyar dolar mevduat yatırılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıklamıştı.

‘Dostları’ Erdoğan’a yardıma devam ediyor. (Reuters)

Ekonomi yönetimi yurt içinde döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor.

Batı sermayesinin mevcut politikalar nedeniyle yatırımlarını azaltması sonrasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dost’ diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlanarak, kur başta olmak üzere ekonomi politikaları destekleniyor.

En az 8 milyar dolar

Reuters’a bilgi veren üst düzey yetkili, “Katar’dan Türkiye’ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir” dedi.

Yetkili şöyle devam etti: “Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanınsa gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı.”

Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar

Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye’ye 5 milyar dolar mevduat yatırılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıklamıştı.

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore’yle de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

Katar’ın swap anlaşmasıysa aynı tutarla bir kaç ay önce yenilenmişti.