Akşener’e çiçek veren öğretmene maaş kesme cezası ve sürgün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Giresun ziyareti esnasında çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar hakkında ‘siyasi faaliyette katıldığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Dizdar’ın maaşının yarısı kesildi, başka bir okula sürüldü.

Akşener’e çiçek veren öğretmene soruşturma açıldı. (AA)

Akşener, 20 Temmuz’da Giresun’un Bulancak ilçesini ziyaret etmişti. Piraziz Meslek Lisesi’nde muhasebe öğretmeni olan Dizdar, İYİ Parti liderine çiçek vermiş, o anları bir arkadaşı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre Dizdar hakkında il milli eğitim müdürlüğü tarafından ‘siyasi faaliyetlere katıldığı’ gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Dizdar’ın maaşının yarısının kesilmesine karar verilirken, eski okuluna 65 kilometre uzaktaki Güce ilçesinde Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Karşı dava açmaya hazırlanan Dizdar, Milli Eğitim Bakanlığı’na da dilekçe yazdı. Cezanın kaldırılmasını isteyen Dizdar, “Bir olaya iki ceza verildi. Bu Anayasa’ya da aykırı” dedi.