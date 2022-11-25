Erdoğan: Dört yaşındaki yavrumuzun kanını sandıkta da yerde bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili konuşmasında konuyu seçimlere getirdi: “Ben ‘Orada şehit edilen dört yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım’ derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.”

Erdoğan: Terör eylemini, bu terör örgütleri neyle izah edecekler. (AA)

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Buradaki konuşmalarında Erdoğan, muhalefeti hedef alırken İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı hakkında suçlanan örgütlerden ‘en ufak bir açıklama gelmediğini’ savundu.

Erdoğan’ın konuşmanın devamında seçim için taleplerde bulundu.

Açıklamaları şöyle:

*İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemini, bu terör örgütleri neyle izah edecekler. En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana muhalafet, ne yavrusu… Konuştu mu? Konuşmadı, konuşacak sözleri yok da onun için.

*İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen dört yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.

*Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kolkola Kandil’de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz.