Fuat Oktay: Asgari ücret komisyonu çalışmalarına aralıkta başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Asgari ücret komisyonunun 2023’teki asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına aralıkta başlayacağını söyledi.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. Net 5 bin 500 TL olan asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 57,4 zam gerekiyor.

Ancak asgari ücrete zam konusunda hükümet, beklentileri düşürmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu” sorusuna “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” yanıtını vermişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Fuat Oktay, “İşçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle kararlaştırılan ‘Asgari Ücret Komisyonu’, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır” dedi.

Oktay, şunları da dedi: “Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.”