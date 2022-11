Bu hafta yedi film vizyonda: Sevdiklerini yemek isteyen kadının hikayesi ‘Bones and All’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, yedi film vizyona girdi. Sevdiği insanları yeme isteği duyan ve bunun altında yatan sebepleri öğrenmek için babasını bulmaya çalışan bir kadının hikâyesinin anlatıldığı ‘Bones and All’ ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un Adana’da gittiği bir tamircide yaşadığı olayların anlatıldığı ‘Kendi Yolumda’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Bones and All (Kemikler ve Her Şey)

Oscar ödüllü ‘Call Me by Your Name’in yönetmeni Luca Guadagnino ile yıldızı Timothee Chalamet’nin yeniden bir araya geldiği, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ‘Bones and All’ filminde sevdiği insanları yeme isteği duyan ve bunun altında yatan sebepleri öğrenmek için babasını bulmaya çalışan Maren ile dışlanmış ve hakları elinden alınmış bir serseri olan Lee arasındaki aşkın hikayesi anlatılıyor.

Kendi Yolumda

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ve Ferit Aktuğ’un başrollerinde yer aldığı filmde, Özoğuz’un Adana’da gittiği bir tamircide yaşadığı olaylar anlatılıyor. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a ‘Sen de benimki gibi bir ailede doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?’ sorusunu yöneltiyor. Bu sorudan etkilenen Gökhan uyuya kalıp, rüyasında kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görüyor.

Kutsal Örümcek

Holy Spider (Kutsal Örümcek)

İranlı Ali Abbasi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim ve suç filmi olan Kutsal Örümcek, İran’ın kutsal şehri Meşhed’i, İran’ın kutsal şehri Meşhed’i ahlaksız ve yozlaşmış sokak kadınlarından ‘temizlemek’ için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed’in hikayesini konu ediyor. Cannes Film Festivali gibi pek çok festivalden ödül kazanan film, bir kadın gazetecinin olayı kendi olanaklarıyla araştırmaya çalışmasını anlatıyor.

Poşetten Kanatlar

Mustafa Özer’in yönetmenliğini yaptığı yerli dram filmi Poşetten Kanatlar, engelli bir çocuğun uçma hayalini anlatıyor. Bu hayalin gerçekleşmesi için uğraş veren çocuğun arkadaşları, hayaline ulaşmayı bekleyen çocuk için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

One Piece Film: Red,

Anime severlerin favorilerinden olan One Piece serisinin sinema filmi One Piece Film: Red, Luffy ve Hasır Şapka Korsanlarının müzik adası macerasını anlatıyor. Dünyanın en iyi sanatçısı olarak bilinen ama daha önce yüzü hiç görülmemiş olan Uta, bu adada ilk canlı konserini verecek ve hayranlarına kendini gösterecektir. Ancak korsanlarımız etkinlikler başladığında Uta’yla ilgili onları şok edecek bir gerçeği öğreniyorlar.

Poker Face (Tehlikeli Oyun)

Russell Crowe’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de Stephen M. Coates ile birlikte senaryosunu yazdığı gerilim filmi Tehlikeli Oyun (Poker Face), büyük kazançların ve kayıpların olduğu poker dünyasına odaklanıyor. Milyarder Foley, en iyi arkadaşlarına asla unutamayacakları bir gece hazırlıyor ve onlara hayal bile edemeyecekleri kadar çok para kazanma şansı tanıyor. Ancak bu oyunu oynamak için, oyuncuların hayatları pahasına korudukları tek şeyi, yani en özel sırlarını ortaya dökmeleri gerekiyor. Oyun ilerledikçe, Foley’in arkadaşları oynadıkları oyunun gerçekte ne hakkında olduğunu keşfediyor.

Mihrez 2: Cin Padişahı

Senaryosunu Raziye Sultan’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Ahmet Arslan’ın oturduğu yerli korku filmi, 2015 yılında gösterime giren Mihrez: Cin Padişahı filminin devamında gelişen olayları konu ediniyor. Korku filmi sevenlere 89 dakikalık bir gösteri sunan yapıtın oyuncu kadrosunda ise Levent Çakır, Zülfü Hamit Altın, Hande Göktepe, Şengül Kaya ve Jale Ak bulunuyor.