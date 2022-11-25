ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’dan dört puan önde

ORC Araştırma’nın verilerine göre CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ yüzde 42’lik oy oranıyla, yüzde 37,9 oy oranına sahip AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ndan yaklaşık dört puan önde.

Ankete göre dördüncü sırada yer alan HDP ve diğer partilerin oyuyla birlikte muhalefetin toplam oyu yüzde 50’yi geçiyor.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin Twitter hesabından paylaşılan verilere göre AKP yüzde 31,1, CHP yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 17,8, HDP yüzde 7,4, MHP yüzde 6,8 oy alıyor.

Bunun yanında Gelecek Partisi yüzde 2,7, DEVA Partisi yüzde 2,3, Türkiye Değişim Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, BTP yüzde 1,5, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,3 ve diğer partiler yüzde 1,4 oy alıyor.

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SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI



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•AK PARTİ %31,1

•CHP %24,2

•İYİ PARTİ %17,8

•HDP %7,4

•MHP %6,8



Cumhur İttifakı %37,9

Millet İttifakı %42,0



Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/cvyjbrnjDj — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 25, 2022

Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, MetroPOLL, Area ve ORC verilerinin ortalamasını alan Türkiye Raporu’nun verilerine göre ekimde ‘millet’ ve ‘cumhur’un oy oranları yüzde 40. HDP yüzde 10,1 olarak ölçülürken ‘diğer’ yüzde 8,7.

Bu ayki diğer anketler ne diyor?

Yöneylem Araştırma’nın anketine göreyse Erdoğan’a karşı üç muhalefet adayı kazanıyor. 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette Erdoğan’a karşı muhalefet adayını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ü buldu.

Eylül ayında gündeme gelen Aksoy Araştırma’nın anketindeyse katılımcılardan yüzde 53,6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46,4’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylemişti.

Erdoğan, üç senaryoda da en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi. MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketindeyse Erdoğan, muhalefetin dört olası adayına karşı kaybediyor, burada en yüksek oyu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısında yüzde 44’lük oranla alıyordu.

MetroPOLL, Aksoy, ORC

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü. AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

Aksoy Araştırma‘nın anketiyse şöyle:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,3

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 0,3

Diğer partiler: Yüzde 4,9

ORC’nin bu ay yayımlanan anketinde AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 40’ı bulmuyor;

AKP: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 17,6

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,5

Yine bu ay açıklanan Yöneylem’in anketinde AKP yüzde 32’nin üstünde.

Anket sonuçları şöyle: