MetroPOLL’e göre seçmenin yüzde 48’i ‘cumhur ittifakı’na ‘yakın hissediyor’

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin verilerine göre seçmenin yüzde 48’i kendisini ‘cumhur ittifakı’na, yüzde 37’si ‘millet ittifakı’na ve yüzde 8’i de ’emek ve özgürlük ittifakı’na yakın hissediyor.

Fotoğraf: AA

MetroPOLL’ün kurucusu Özer Sencar, ‘seçmenin hangi ittifaka daha yakın olduğuna’ dair araştırmalarını Twitter hesabından paylaştı.

Verilere göre seçmenin kendisini ‘yakın hissettiği‘ ittifak oranları şöyle:

(AKP ve MHP) ‘cumhur ittifakı’: Yüzde 47,8

(CHP-İYİ Parti) ‘millet ittifakı’: Yüzde 36,8

(HDP, TİP, EMEP, EHP, TÖP, SMF) ’emek ve özgürlük ittifakı’: Yüzde 8,4

Fikrim yok: Yüzde 7,0

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Yine MetroPOLL verilerine göre sadece ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’nın yarışacağı bir durumdaysa sonuçlar şöyle:

‘Cumhur ittifakı’: Yüzde 46,4

‘Millet ittifakı’: Yüzde 39,7

İki ittifaka yakın değilim ama ‘cumhur’u tercih ederim: Yüzde 1,2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 7,3

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Avrasya, Türkiye Raporu, Yöneylem, MetroPOLL, Area ve ORC verilerinin ortalamasını alan Türkiye Raporu’nun verilerine göre ekimde ‘millet’ ve ‘cumhur’un oy oranları yüzde 40. HDP yüzde 10,1 olarak ölçülürken ‘diğer’ yüzde 8,7.

Bu ayki diğer anketler ne diyor?

Yöneylem Araştırma’nın anketine göreyse Erdoğan’a karşı üç muhalefet adayı kazanıyor. 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette Erdoğan’a karşı muhalefet adayını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ü buldu.

Eylül ayında gündeme gelen Aksoy Araştırma’nın anketindeyse katılımcılardan yüzde 53,6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46,4’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylemişti.

Erdoğan, üç senaryoda da en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi. MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketindeyse Erdoğan, muhalefetin dört olası adayına karşı kaybediyor, burada en yüksek oyu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısında yüzde 44’lük oranla alıyordu.

MetroPOLL, Aksoy, ORC

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü. AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

Aksoy Araştırma‘nın anketiyse şöyle:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,3

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 0,3

Diğer partiler: Yüzde 4,9

ORC’nin bu ay yayımlanan anketinde AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 40’ı bulmuyor;

AKP: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 17,6

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,5

Yine bu ay açıklanan Yöneylem’in anketinde AKP yüzde 32’nin üstünde.

Anket sonuçları şöyle: