AKP’li belediye, altı yıl sonraki organizasyon için şimdiden 33,5 milyon lira harcadı

BİLAL ÇELİK

AKP’li Selahattin Gürkan yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi, kasımda başlayıp Ekim 2024’e kadar sürecek ‘EXPO 2028 Malatya’ya hazırlık ve tasarım işi için kasasından şimdiden 33 milyon 556 bin lira ödeyecek.

Organizasyonsa bu hazırlığın sona ermesinden yaklaşık dört, ihaleye çıkılmasından yaklaşık altı yıl sonra başlayacak.

Belediye şimdiden 33,5 milyon lira harcadı. (Twitter)

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2028’de düzenlenecek ‘EXPO 2028 Malatya’ya altı yıl öncesinden hazırlanıyor.

Belediye, bu organizasyon için çıktığı ‘pazarlık’ usulü ihale sonucunda 23 Kasım’da katılan iki şirketten biri olan Biblo Turizm’le sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye göre şirket, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni altı yıl sonra düzenlenecek EXPO için 22 ay hazırlayacak.

Söz konusu organizasyonsa bu hazırlıktan yaklaşık dört yıl sonra yani 2028’de belirlenecek bir tarihte başlayacak. Şimdiden hazırlığa başlanan bu organizasyon için belediyenin kasasından 33 milyon 556 bin lira ödenecek.

Öncesinde yerel seçim var

Şimdinin AKP’li belediye başkanı Selahattin Gürkan’ı bir yerel seçim daha bekliyor. Önümüzdeki yerel seçimler, herhangi bir erken seçim olmazsa Mart 2024’te yapılacak. Söz konusu organizasyon, biri kesin iki yerel seçimden sonra yapılabilir.

AKP’li Gürkan, EXPO’nun 2028’de Malatya’da yapılacağını 27 Eylül’de Amsterdam’dan duyurmuştu.