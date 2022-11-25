Ekonomist Ağaoğlu: Borsadaki durum kriptodakine benzemeye başladı

Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsada son dönemdeki gelişmelerle ilgili olarak “Buradaki durumu bayağı ben kriptoya benzetmeye başladım” dedi.

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Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı tarihte ilk kez 3 milyonu geçti ve neredeyse her gün binlerce yeni hesap açılıyor. Yüksek enflasyon ve yatay seyreden kurda KKM’den ve kayıp yaşatan kripto dünyasından çıkan yatırımcının da yeni adresi borsa oldu.

Nasıl Bir Ekonomi’nin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ağaoğlu, ”Borsa tarafında uyarıcı olmayı tercih eden taraftayım” diyerek durumu şöyle özetledi:

“Kriptoda dayak yemiş olanlar kurtarabildikleri parayı borsaya koydular, ‘belki buradan para kazanırız’ diye. Onlar da en hızlı para kazanılabilecek, derinliği az, görece fiyatı kriptolara benzer şekilde oluşan hisselere yöneldiler. Kripto çılgınlığının olduğu dönemde nasıl her gün yüzde 10, 20, 30, 40 gidiyordu, şimdi benzer bir durum var borsada. Borsada bir düzenleme var; bir günde yüzde 10’dan fazla çıkamadığı için ‘ertesi güne kadar bekleyin’ diyorlar, bir düşünün acaba sağlıklı bir iş mi yaptınız diye sınırlıyorlar. Kriptoda o sınır da yoktu alıp başını gidiyordu bir yerlere. Buradaki durumu bayağı ben kriptoya benzetmeye başladım. Özellikle hisselerdeki altcoinlere benzer alt hisseler diyeyim, alternatif hisseler diyeyim, ana hisselerin dışında kalan hisselerde çok büyük bir hareket var.“