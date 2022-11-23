Bloomberg analizi: Türkiye’de enflasyon düşse bile borsaya yatırım devam edecek

Bloomberg, Türkiye’de yatırımcıların, enflasyon karşısında varlıklarını korumak için ‘mecburen’ borsaya yöneldiğini yazdı.

Borsa İstanbul. (Fotoğraf: AA)

Türkiye’de yatırımcılar, varlıklarını kontrolden çıkmış enflasyondan korumak isterken rekor seviyede yükselen borsaya yöneliyor. Borsa İstanbul bu yıl dolar bazında yüzde 80 arttı. Türk Lirası bazında da endeks yüzde 150’den fazla artışla 1999’dan bu yana en iyi performansını sergiledi.

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bile ‘yatırım tavsiyesi’ vermişti.

Türkiye’de Merkez Bankası, enflasyonla mücadele eden dünyanın genelinin aksine uzun süredir faizleri indiriyor. AA ve Bloomberg anketleri de faizin bu ay tek haneye ineceğini öngörüyor.

Diğer yandan, Merkez Bankası dolar/TL kurunu da müdahalelerle sabit tutmaya çalışıyor. Dolardaki enflasyon da hesaba katılınca yatırımcılar, parasını korumak için borsaya yöneliyor.

Bloomberg’e konuşan İstanbul merkezli Sardis Research Consultancy’nin kurucusu Evren Kırıkoğlu, enflasyon düşse bile yatırımcıların borsayı tercih etmeye devam edeceğini söyledi: “Hükümet muhtemelen faiz oranlarını düşük tutacak ve para birimini haziran civarındaki seçimlere kadar kontrol altında tutacak. Bu yüzden borsaya yönelim devam edecek.”

Türkiye Merkezi Kayıt Kuruluşu istatistiklerine göre, bireysel yatırımcılar tarafından açılan hisse senedi alım satım hesaplarının sayısı bu yıl yüzde 32 artarak 18 Kasım itibariyle 3,1 milyona ulaştı.

Strateji Portföy para yöneticisi Burak Çetinceker’se “Reel oranlarda önemli bir değişiklik olmadıkça, bireysel yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi büyük olasılıkla aynı kalacak” dedi.

Yabancı oranı düşüyor

Yabancılarsa Türkiye’ye olumsuz bakıyor.

Analize göre yabancılar, borsadan milyarlarca dolar çıkardı. Şu anki varlıkların yüzde 29’una sahip ki bu rekor derecede düşük.

Yerli yatırımcılarsa yabancılardan boşalan yeri alıyor ve borsadaki yerli oranını artırıyor.

Hisse senetleri ucuz görünüyor

Hisseler, gelişmekte olan piyasa emsallerine göre yüzde 50 ucuza işlem görüyor.

BNP TEB Yatırım İstanbul’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice, Türk hisse senetlerinin bu yılki kazançlarının büyümüş gibi görünse de, ‘şirket kârlarındaki artışın altında’ olduğunu söyledi. Bu da, hisselerin ucuz görünmesine ve talebin artmasına neden oluyor.

Delice “Artan enflasyon nominal olarak kazançları artırırken değerleme çarpanları kazanç ivmesini yakalayamadı. Bu da yatırımcıların derin negatif reel oranların ileriye dönük sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerini yansıtıyor” dedi.