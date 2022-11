Bloomberg anketi: Piyasa faizin tek haneye inmesini bekliyor

Bloomberg’un faiz anketine katılan kurumların hepsi indirim bekliyor. Kurumların genel beklentisiyse faizin yüzde 9’a inmesi yönünde.

Merkez Bankası. Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB), kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Eylülde de benzer gerekçelerle 100 baz puanlık indirim gelmişti.

8 Ekim’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri faiz indiriminin yıl sonuna kadar süreceği olarak algılanmıştı.

MB, ekimde 150 baz puan daha indirime giderek faizi 10,5’e indirmişti. MB, ekim toplantısında “Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” demişti.

24 Kasım’da, MB para politika kurulu, yeni faiz kararı için toplanacak.

Bloomberg’un faiz anketine 19 kurum katıldı. Kurumların medyan beklentisi faizin 150 baz puan daha indirimle 9’a indirilmesi yönünde. Bu tahmin gerçekleşirse Ağustos 2020’den beri ilk defa faiz, tek haneye inmiş olacak.

Ankete katılan tüm kurumlar faizde indirim beklerken 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

En düşük yıl sonu tahmini veren kurumlar, politika faizinin 8 seviyesine kadar düşmesini beklerken en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurumlarsa faizinin yüzde 9,5 seviyesine inmesini bekliyor.