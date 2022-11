Faiz tahminleri: Bloomberg’den sonra AA anketinden de tek hane çıktı

AA anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 9’a ineceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası. Fotoğraf: Reuters

Yüzde 85’i aşan resmi enflasyona rağmen Merkez Bankası (MB), faiz indirmeye devam ediyor. Politika faizi yaklaşık bir yılda yüzde 19’dan 10,5’e çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri faiz indiriminin yıl sonuna kadar süreceği olarak algılanmıştı.

Para Politikası Kurulu 24 Kasım’da yeni faiz kararı için toplanacak.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, MB’nin politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9’a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı (ortanca) da yüzde 9 oldu.

Bloomberg’ün faiz anketinde de benzer sonuç çıkmıştı. Katılan kurumlar faizin yüzde 9’a inmesini bekliyor.