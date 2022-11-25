Erdoğan erken seçim için önce ikna olmuş, sonra vazgeçmiş

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi önce kabul ettiğini, sonra da ‘muhalefet spekülasyon yapmasın diye’ vazgeçtiğini yazdı

Selvi’ye göre Erdoğan erken seçim için ikna edilmişti. (AA)

Erdoğan’ın daha önce üniversite sınavları, LGS, Hac mevsimi ve Kurban Bayramı nedeniyle seçimlerin mayısa çekilmesi için ikna edildiğini öne süren Selvi, şunları yazdı: “Ancak muhalefetin yeniden aday olamayacağı için seçimleri öne çekti şeklinde spekülasyon yapacağı gerekçesiyle seçimlerin zamanında yapılmasını istemişti. Üniversite sınavlarının 18 Haziran’da yapılacak olması nedeniyle seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması için lobi yapanlar yine harekete geçecek.”

Listeler yüzde 40 değişiyor

Selvi ayrıca AKP’nin milletvekili listesinin yüzde 40’ını değiştireceğini de belirtti. Buna göre, yeterince performans göstermeyenler ‘istifa ettirilecek.’ Teşkilatlarınsa önemli oranda korunması düşünülüyor.

Bazı bakanlar aday olacak

Bakanların milletvekili adayı olarak düşünüldüğünü de aktaran Selvi, bazılarının da büyükşehirlerden aday yapılmasının da gündemde olduğunu yazdı: “Bakanların, milletvekili adayı olması düşünülüyor. Bakanlar seçim bölgelerinde sürükleyici oluyor. Erdoğan’ın Kabine’de devam ettirmek istediği isimleri milletvekilliğinden istifa ettireceği söyleniyor.”