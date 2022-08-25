Akşam Postası / 25 Ağustos 2022

Gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi

İmam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle dün gece hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erdoğan ‘dünyaya ilan etti’: Operasyonlarımız devam edecek

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Dolar/TL bugün de zirveyi yeniledi

Dolar/TL üst üste üçüncü gününde de yükselişini sürdürürken 18,17’yle 2022 zirvesini de yeniledi. Kurda yükseliş ivmesi devam ederken, risk primi düştü.

İstanbul’da öğrenciye penceresiz oda 3 bin liradan başlıyor

YKS maratonundan başarıyla çıkan üniversiteliler şimdi de kalacak yer telaşında. İstanbul başta olmak üzere öğrencilerin yoğun olduğu kentlerde ev kiralarının yüksek olması, öğrencileri oda kiralamaya yönlendiriyor.

ABD’den gelen yaptırım mektubu iş dünyasını tedirgin etti: Çok can sıkıcı

ABD’den gelen Türk şirketlerine yönelik ‘Ruslarla çalışmayın’ çağrısı iş dünyasında endişeye yol açtı.

Kısıtlama getirilen ikinci el araç satışında 15 Eylül’e kadar ‘arka kapı’ açık

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında getirilen ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ şartında uygulama başlamadan ilk istisnayı duyurdu. Bakanlık, ‘geçiş süreci’nin 15 Eylül’de dolacağını ve denetlemelerin bu tarihten itibaren başlayacağını açıkladı.

Artan fiyatlar hangi şirketlerin işine geliyor?

Büyük çoğunluk artan enflasyondan şikayet etse de bu sayede daha fazla para kazananlar da var.

Uğur Şahin duyurdu: Yeni virüs varyantları için erken uyarı sistemi geliştirildi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, koronavirüsün alt varyantı Omicron BA.1 aşılarının yakın zamanda kullanıma hazır olacağını belirterek, yeni varyantlar için de bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Nebati yine ‘altta kalmadı’, Kılıçdaroğlu’na cevap yetiştirdi: Bizi izlemeye devam edin

Hazinr ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışması devam ediyor. Nebati, Kılıçdaroğlu’na cevap olarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İddia: THK, en değerli mülkünü Varlık Fonu’na devretmeye hazırlanıyor

Kayyım ekibin yönettiği Türk Hava Kurumu’nun (THK), borçlarından dolayı milyarca lira değerinde otelinin Varlık Fonu’na devredileceği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi: Aracın içinde sıkıştı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.