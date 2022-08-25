Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi: Aracın içinde sıkıştı


Şarkıcı İbrahim Tatlıses Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Tatlıses’in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses’in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Tatlısesi kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu araçtan çıkarıldı. Kaza sırasında kızının da yanında olduğu öğrenildi.

SON HABERLER