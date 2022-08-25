Nebati yine ‘altta kalmadı’, Kılıçdaroğlu’na cevap yetiştirdi: Bizi izlemeye devam edin

Hazinr ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışması devam ediyor. Nebati, Kılıçdaroğlu’na cevap olarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Kılıçdaroğlu, dün, yayımladığı videoda “Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı ‘varlık şirketleri’ne satıyorlar. Öyle ‘varlık’ dendiğine de bakmayın. Kılıf o, kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınızı ödemeyin” demişti.

Nebati de bunun üzerine Kılıçdaroğlu’na yüklenmişti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘borçlarınızı ödemeyin’ çağrısından sonra icralık borçlara devlet desteğinde bulunulacağı açıklanmıştı.

CHP lideri bugün de Twitter üzerinden Nebati’ye “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize geceyarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım” cevabını vermişti.

Nebati de son olarak Twitter’daki paylaşımında, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine yanıt vererek şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı’mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.”

Sayın @kilicdarogluk, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. https://t.co/vbj9Lwe1JZ — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 25, 2022

Nebati, Kılıçdaroğlu’nun “Yeni hedef EYT ve öğretmenler” mesajına da karşılık olarak “Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.