Kılıçdaroğlu, ‘gece gece panikleyen’ Nebati için yeni hedef belirledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara ‘tefeci’ olarak tanımladığı varlık şirketlerine borçlarını ödememelerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız” demişti. Kılıçdaroğlu, Nebati’ye cevap verdi.

Fotoğraf: Diken

Kılıçdaroğlu, dün, yayımladığı videoda “Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı ‘varlık şirketleri’ne satıyorlar. Öyle ‘varlık’ dendiğine de bakmayın. Kılıf o, kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınızı ödemeyin” demişti.

Nebati de bunun üzerine Kılıçdaroğlu’na yüklenmişti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘borçlarınızı ödemeyin’ çağrısından sonra icralık borçlara devlet desteğinde bulunacağı açıklanmıştı.

CHP lideri bugün de Twitter üzerinden Nebati’ye “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize geceyarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım” cevabını verdi.