Uğur Şahin duyurdu: Yeni virüs varyantları için erken uyarı sistemi geliştirildi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, koronavirüsün alt varyantı Omicron BA.1 aşılarının yakın zamanda kullanıma hazır olacağını belirterek, yeni varyantlar için de bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

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BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Omicron varyantları BA.4 ve BA.5’e karşı geliştirilen aşılar için acil kullanım izni başvurusunda bulundu.

Uğur Şahin de yeni koronavirüs alt varyantlarına göre geliştirilmiş aşıların yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini açıkladı.

DW Türkçe’nin Der Spiegel’den aktardığına göre Şahin, aşıları Eylül ayının başından itibaren kullanıma sunmayı planladıklarını söyledi. Ancak aşıların ilk etapta Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) kullanım izni alması gerekiyor.

İki aşı arasında keskin fark yok

Şahin, Biontech’in şu anda baskın Omicron alt varyantı olan BA.5 için, BA.1 baz alınarak geliştirdiği ve üretimine başladığı aşının da kısa süre içinde kullanım izni almasını beklediklerini belirtti. Şirketinin bu aşı için EMA’ya son belgeleri teslim etme sürecinde olduğunu belirten Şahin, iki aşı arasında keskin bir farkın bulunmadığını aktardı.

Yeni varyantlar için erken uyarı sistemi

Yeni varyantlara gelecekte daha hızlı reaksiyon vermeyi hedeflediklerini belirten Şahin, yapay zeka yardımıyla virüsün gelişimini analiz eden bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Mekanizmanın işleyişine ilişkin “İlk olarak yeni tanımlanan spike (diken) protein dizilerinin mevcut aşı korumasını atlatıp atlatamayacağını ve ne ölçüde atlatabileceğini hesaplıyoruz” ifadelerini kullanan Şahin, bu proteinin konakçı hücreye ne kadar etkili bir şekilde kenetlenebildiğini görmek için de yeni bilgisayar tabanlı algoritmalar kullandıklarını söyledi.

Şahin, daha sonra her hafta izlenecek 100 varyantın listesinin oluşturulduğunu sözlerine ekledi: “Bu adımla hangi virüs evrimlerinin sorunlu hale gelebileceğini daha iyi tespit edebiliriz. Bu listedeki tüm varyantlar için eşleşen DNA plazmidlerini de oluşturuyoruz.”