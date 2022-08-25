Kısıtlama getirilen ikinci el araç satışında 15 Eylül’e kadar ‘arka kapı’ açık

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında getirilen ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ şartında uygulama başlamadan ilk istisnayı duyurdu. Bakanlık, ‘geçiş süreci’nin 15 Eylül’de dolacağını ve denetlemelerin bu tarihten itibaren başlayacağını açıkladı.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı.

Böylesine bir ortam, fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.

Bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı, 16 Ağustos’ta yeni bir uygulamayı devreye soktu. Sıfır otomobil alanlar, araçlarını ilk altı ay içerisinde ya da altı bin kilometre dolmadan satamayacak. Kısıtlama şahısları değil şirketleri kapsayacak.

Ama uygulamayla ilgili denetlemeler henüz başlamadan ‘istisnası’ önden geldi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlara, 16 Ağustos’tan önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül’e kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı için istisna getirildi.

Denetimler 15 Eylül’den sonra başlayacak

15 Eylül’den itibaren Ticaret Bakanlığı’nca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Düzenlemeyle ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül’den itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.