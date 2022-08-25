İstanbul’da öğrenciye penceresiz oda 3 bin liradan başlıyor

YKS maratonundan başarıyla çıkan üniversiteliler şimdi de kalacak yer telaşında. İstanbul başta olmak üzere öğrencilerin yoğun olduğu kentlerde ev kiralarının yüksek olması, öğrencileri oda kiralamaya yönlendiriyor.

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Üniversite sınavında istedikleri bölüme yerleşen 850 bin 631 genç, 22 Ağustos’tan itibaren kayıt yaptırmaya başladı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler şimdi de ‘barınma’ telaşına düştü. Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara başvurular dün başladı, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurtlarına başvurular tamamlandığında üniversite öğrencilerinin bir kısmının barınma sorunu çözülmüş olacak. Ancak KYK yurtları dışında öğrenciler için üç alternatif bulunuyor; üniversite yurtları, özel yurtlar ve ev ya da oda kiralamak.

Penceresi olmayan odalar için 3 bin lira kira isteniyor

Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre İstanbul’da ev arayan öğrenciler için fiyatlar semtlere göre değişiklik gösterse de kiralar 5 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Çareyi oda kiralamakta arayanların karşısına ise hem yüksek fiyatlar hem de kötü yaşam alanları çıkıyor.

İnternet sitelerinde yer alan kiralık ilanlarında, ‘suit oda’ olarak sunulan ancak penceresi bile olmayan odalar için 2 bin 750 ile 3 bin 250 TL arasında kira isteniyor. Pencereli oda farklı olarak da 500 TL talep ediliyor.

Beşiktaş’ta emlakçılık yapan Turan Al ise öğrencilerin 2+1 evde dört kişi kalma çözümüne gittiğini, böylece 12-13 bin lirayı bulan kirayı paylaştıklarını söylüyor. Üsküdar’da emlakçılık yapan Cem Karaman da eskiden Öğrenci istemeyen ev sahiplerinin artık öğrencilere ev vermek istediğini anlatıyor: “Bu dönem öğrenci daha kıymetli, çünkü evde uzun soluklu kalmıyor. Ev sahipleri artık öğrenciye ev verdiğinde ‘en azından kısa süre sonra evden çıkar piyasayla aldığım kira arasında makas açılmaz’ diye düşünüyor.”

Öğrencilerin yoğunlukta olduğu illerde kiralık ev fiyatları yükselişte. Öğrenciye kiralık ev fiyatları İzmir’de 3 bin TL’den 11 bin TL’ye, Ankara’da 4 bin TL’den 12 bin TL’ye, Eskişehir’de 3 bin TL’den 7 bin TL’ye, Antalya’da 3 bin 500 TL’den 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’da öğrenci nüfusunun fazla olduğu illerden Erzurum’da ise 2+1 evi 1250 TL’ye kiralamak mümkün. İç Anadolu Bölgesi’nin öğrenci şehri Sivas’ta da öğrenciye verilen evlerin kiraları 2 binden başlıyor, 4 bin TL’ye kadar çıkıyor.