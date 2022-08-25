Kitap fuarında Soylu ve Erdoğan’ı eleştiren konuşmacılara soruşturma

Balıkesir’in Edremit ilçesinde beşincisi düzenlenen kitap fuarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren konuşmacılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraflar: AA / Twitter

Edremit Belediyesi’nce 13-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuardaki bazı konuşmacıların eleştirel sözleri sosyal medyada iktidar yanlısı hesaplarca hedef gösterildi.

Fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ, eski CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul il başkan yardımcısı Murat Akbaş hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama’ suçlamalarıyla Edremit başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

AKP Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hedef gösterilen konuşmalar

Anadolu Ajansı, konuşmacıların hedef gösterilen sözlerinden kesitler paylaştı.

Buna göre CHP’li Başarır, ‘Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor?’ başlıklı panelde birçok bakanın, milletvekilinin yargılanacağını söyleyerek “Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok bunu bilin” dedi.

‘Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?’ konulu panele katılan eski CHP’li vekil Mehmet Tüm de kendisini dinleyenlere birlik olmaya çağırarak “Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise Tayyip gibi lider baştaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor” dedi.

Demirağ da ‘İmamların Öcü’ başlıklı paneldeki konuşmasında, şunları dedi: “Malum bir zat var: ‘Söyle bakalım söyle’ diyor. ‘Burada havaalanı mı vardı, burada üniversite mi vardı?’ Yarın öbür gün yargılama için yargılama kararları çıktığında hemen avukatları ona bir rapor alacaklar, ‘Akli dengesi yerinde değil, bunları yargılayamazsınız, cezai ehliyeti yok’ diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız.”