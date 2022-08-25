İddia: THK, en değerli mülkünü Varlık Fonu’na devretmeye hazırlanıyor

Kayyım ekibin yönettiği Türk Hava Kurumu’nun (THK), borçlarından dolayı milyarca lira değerinde otelinin Varlık Fonu’na devredileceği iddia edildi.

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Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre THK’yi yöneten kayyım ekip geçen haftalarda şube başkanlarıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda kayyım yönetimin, THK’nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini, ertelenen borçların ve kredilerin erteleme süresinin dolmak üzere olduğunu anlattığı belirtildi. İddiaya göre, kayyımlar, THK’yi içinde bulunduğu ekonomik krizden, kurumun en değerli gayrimenkulü olan ve uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nı TVF’de devrederek çıkaracaklarını söyledi. Otelin değerinin 9-10 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

THK yönetimine ‘usulsüzlük’ soruşturmaları ve yüksek borç nedeniyle 2019’da kayyım atanmıştı.

Öte yandan, TVF bünyesindeki varlıkların son dönemde Körfez sermayesinin ilgisi çektiği belirtiliyor. Körfez yatırım fonu yöneticileri, Türk Lirası’ndaki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde’ Türk varlıklarını almak için ‘harika bir zaman’ olduğunu söylerken, bu ilgi dövize sıkışan hükümetin de işine geliyor.