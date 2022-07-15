THK’nın hesaplarına SGK primleri gerekçesiyle bloke konmuş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarını ödemediği gerekçesiyle Türk Hava Kurumu (THK) ve THK Üniversitesi’nin tüm hesaplarına bloke koydurduğu ortaya çıktı.

THK’nın aktardığına göre söz konusu blokeler bayram öncesi SGK tarafından kaldırıldı.

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Geçen yıl Türkiye’nin güneybatısını kasıp kavuran yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi ölmüştü. Türkiye yangınlarla boğuşurken birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan THK uçaklarıysa ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutulmuştu.

THK’ya ait dört uçak bu yıl kullanılacağı açıklanırken kurumun hesaplarına bloke konduğu açığa çıktı.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, SGK prim alacaklarını tahsil edemediği Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi’ne haciz kararı aldırdı ve tüm hesaplarına bloke koydurdu. Karar, THK Genel Merkezi çalışanlarının temmuz ayı maaşları ödendikten birkaç saat sonra uygulandı.

THK Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarının maaşlarının ise arife günü yüzde 40’ı ödenebildi. THK’nin 81 ildeki tüm il ve ilçe şubelerinin de hesaplarının bloke edilirken şubelerin bir süredir hacizler nedeniyle hesaplarına para yatıramaz hale geldiği ve üniversitenin kurulduğu 2011 yılından bu yana neredeyse hiç prim ödemediği öne sürüldü.

THK Genel Merkezi’nin 26 milyon TL ve THK Üniversitesi’nin 85 milyon TL prim borcu olduğuysa öne sürülen konulardan.

Haber üzerine THK’nın yayınladığı yazılı açıklamada, “THK Genel Başkanlığı ile THK Üniversitesi’nin hesaplarına konulan blokeler bayram öncesi SGK tarafından kaldırılmıştır” dendi.

Türk Hava Kurumu’nu yönetmek üzere 2019 yılında atanan AKP’li eski bakan kayyum heyeti başkanı Cenap Aşcı, 2020 yılı sonunda kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl istifa eden Aşçı, borçlar hakkında şunları söylemişti: “Bankalara olan borçlar iki yıl ödemesiz, sekiz yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı iki yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız.”